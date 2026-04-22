«Детский сад»: В Госдуме посмеялись над новыми антироссийскими санкциями ЕС
Введённые против России санкции - это «неприятно и болезненно для кого-то». Об этом «Ленте.ру» заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Комментируя новый 20-й пакет ограничений со стороны Евросоюза, он назвал его «детским садом», указав, что рестрикции «наносят не более 10% ущерба от того ущерба, который мы сейчас несём».
«В целом, это как потерять гривенник по дороге на похороны. Поэтому некритично», - отметил он.
Парламентарий добавил, что в настоящее время гораздо сильнее на экономику РФ влияют фактический запрет кредитования для всего реального сектора и произвол монополий.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что главы МИД стран Евросоюза начали обсуждать возможные меры для 21-го пакета санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Переживший покушение генерал Алексеев намерен вернуться на службу
- Бречалов рассказал об использовании ИИ в сфере здравоохранения в Удмуртии
- «Хоть плачь!»: В Дальнегорске забыли про «дырявую» пятиэтажку
- Профессор МГУ заявил об отсутствии криминала во «Вредных советах» Остера
- «На немцах шапка сгорела»: Лавров оценил реакцию ФРГ на список производств БПЛА
- В Госдуме выступили против штрафов за превышение средней скорости
- Россиянам рассказали об опасности разбросанных на улице купюр
- В Госдуме призвали писателя Остера отказаться от российских наград
- «Раздастся крик»: Россияне рискуют лишиться возможности платить QR-кодом в Египте