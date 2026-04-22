«Детский сад»: В Госдуме посмеялись над новыми антироссийскими санкциями ЕС

Введённые против России санкции - это «неприятно и болезненно для кого-то». Об этом «Ленте.ру» заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Комментируя новый 20-й пакет ограничений со стороны Евросоюза, он назвал его «детским садом», указав, что рестрикции «наносят не более 10% ущерба от того ущерба, который мы сейчас несём».

«В целом, это как потерять гривенник по дороге на похороны. Поэтому некритично», - отметил он.

Парламентарий добавил, что в настоящее время гораздо сильнее на экономику РФ влияют фактический запрет кредитования для всего реального сектора и произвол монополий.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что главы МИД стран Евросоюза начали обсуждать возможные меры для 21-го пакета санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
