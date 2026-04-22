«На немцах шапка сгорела»: Лавров оценил реакцию ФРГ на список производств БПЛА

После того, как российское военное ведомство опубликовало список, в министерство иностранных дел Германии был вызван посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. По словам Лаврова, это говорит о том, что «на немцах шапка сгорела».

«Значит, понимают, что делают нечто, что принесёт не очень хорошие новости для них самих», - заключил дипломат в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал «потенциальными целями» европейские предприятия, задействованные в производстве беспилотников для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

