«На немцах шапка сгорела»: Лавров оценил реакцию ФРГ на список производств БПЛА
Реакция властей Германии на публикацию Минобороны России списка адресов производителей беспилотников для Украины говорит сама за себя. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
После того, как российское военное ведомство опубликовало список, в министерство иностранных дел Германии был вызван посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. По словам Лаврова, это говорит о том, что «на немцах шапка сгорела».
«Значит, понимают, что делают нечто, что принесёт не очень хорошие новости для них самих», - заключил дипломат в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал «потенциальными целями» европейские предприятия, задействованные в производстве беспилотников для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
