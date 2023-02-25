Детали для автомобилей китайского бренда начали поставлять из Москвы

Столичная компания уже выполнила 1600 экземпляров переднего пола для салона автомобиля Haval F7. Эту модель машины собирают на тульском предприятии «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус». Работы ведут по соглашению, подписанному между московским производителем автокомпонентов и компанией в Тульской области.



«Для популярных китайских кроссоверов московское предприятие будет выпускать 106 различных компонентов кузова. На данный момент уже начато производство и поставка первой партии комплектующих, в которую войдут 1600 экземпляров переднего пола салона для модели автомобиля Haval F7», - пояснил Владислав Овчинский.

По его словам, в ААТ уже заканчивают адаптацию штамповой оснастки заднего пола салона для китайского кроссовера. Это уже вторая серийная деталь, которая будет выпущена в столице для китайской компании.

Компания «Альфа Автоматив Техноложиз»действует в Москве с декабря прошлого года. В рамках инвестиционного проекта предусмотрен выпуск до 12 миллионов деталей кузова для легковых и коммерческих автомобилей в год. По договору с тульским предприятием столичный завод ежегодно будет изготавливать до 6,5 миллионов деталей для автокузовов.

Генеральный директор компании Зоригто Саханова считает стартом проекта начало поставок переднего пола салона для модели Haval F7 в текущем феврале.

