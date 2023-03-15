Дерипаска о крахе SVB: канарейка в угольной шахте уже сдохла

Банкротство в США Silicon Valley Bank, означает, что канарейка в шахте уже сдохла, заявил российский предприниматель Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

Так, он прокомментировал слова основателя крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Рэя Далио, который назвал крах этого банка— «канарейкой в угольной шахте», увидев в этом первые признаки возможного эффекта домино на мировом рынке венчурных инвестиций.

Олигарх Дерипаска посоветовал быстро продавать доллары

Выражение «канарейка в угольной шахте» возникло у шахтеров до изобретение приборов улавливающих примеси в воздухе. Птиц спускали в шахту, чтобы с их помощью определить присутствие там ядовитых газов. Если канарейка погибала, это было предупреждением об опасности.

Дерипаска подчеркнул, что кризис спровоцировали непродуманные действия Федеральной резервной системы по повышению учетной ставки.

Ранее, как сообщала НСН, Дерипаска призвал ЦБ снизить ставку до 4%.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:СШАБанкФРСОлег Дерипаска
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры