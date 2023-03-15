Дерипаска о крахе SVB: канарейка в угольной шахте уже сдохла

Банкротство в США Silicon Valley Bank, означает, что канарейка в шахте уже сдохла, заявил российский предприниматель Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

Так, он прокомментировал слова основателя крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Рэя Далио, который назвал крах этого банка— «канарейкой в угольной шахте», увидев в этом первые признаки возможного эффекта домино на мировом рынке венчурных инвестиций.