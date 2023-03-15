Дерипаска о крахе SVB: канарейка в угольной шахте уже сдохла
Банкротство в США Silicon Valley Bank, означает, что канарейка в шахте уже сдохла, заявил российский предприниматель Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
Так, он прокомментировал слова основателя крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Рэя Далио, который назвал крах этого банка— «канарейкой в угольной шахте», увидев в этом первые признаки возможного эффекта домино на мировом рынке венчурных инвестиций.
Выражение «канарейка в угольной шахте» возникло у шахтеров до изобретение приборов улавливающих примеси в воздухе. Птиц спускали в шахту, чтобы с их помощью определить присутствие там ядовитых газов. Если канарейка погибала, это было предупреждением об опасности.
Дерипаска подчеркнул, что кризис спровоцировали непродуманные действия Федеральной резервной системы по повышению учетной ставки.
Ранее, как сообщала НСН, Дерипаска призвал ЦБ снизить ставку до 4%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 046 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+14 089 / сут.
- «Не экологично?»: Песков предложил США не летать там, «где не положено»
- Рогов: ВСУ ведут разведку боем в Запорожской области
- Дерипаска о крахе SVB: канарейка в угольной шахте уже сдохла
- СМИ вспомнили пророчества бывшего лидера «КиШ» Горшка об Украине
- ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли вничью в полуфинале Кубка России
- «Туфлей не били!»: Посол Антонов рассказал об уважительной беседе в Госдепе
- Минцифры: банковские сервисы должны развиваться только на российских платформах
- Госдеп счел непреднамеренными действия РФ в ситуации с беспилотником
- Пригожин подтвердил присутствие афганцев в ЧВК «Вагнер»
- Мишустин высказался о возможности отмены ЕГЭ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru