Дерипаска сравнил россиян с бабуинами из Восточной Африки
Бизнесмен Олег Дерипаска высказался об экономической ситуации в стране. Предприниматель опубликовал пост в своем Telegram-канале.
Бизнесмен раскритиковал Федеральную резервную систему (ФРС) США за ужесточение денежно-кредитной политики. По его словам, из-за повышения ставок американский бизнес не может получить дешевые кредиты и проигрывает конкуренцию с Китаем и Мексикой.
Дерипаска считает, что то же самое происходит в России. По словам предпринимателя, темпы экономического роста в РФ низкие, а доходы основных группы населения не растут.
«Живем за счет ренты с нефти и газа, как бабуины с Восточной Африки, едва-едва сводя концы с концами» - написал он.
Банковский кризис в США угрожает дружественным России странам, заявил ранее бизнесмен. Он считает, что проблемы в американской финансовой системе повлияют на рынки продовольствия, удобрений и металлов, передает НСН.
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