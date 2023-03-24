Дерипаска сравнил россиян с бабуинами из Восточной Африки

Бизнесмен раскритиковал Федеральную резервную систему (ФРС) США за ужесточение денежно-кредитной политики. По его словам, из-за повышения ставок американский бизнес не может получить дешевые кредиты и проигрывает конкуренцию с Китаем и Мексикой.

Дерипаска считает, что то же самое происходит в России. По словам предпринимателя, темпы экономического роста в РФ низкие, а доходы основных группы населения не растут.

«Живем за счет ренты с нефти и газа, как бабуины с Восточной Африки, едва-едва сводя концы с концами» - написал он.

Банковский кризис в США угрожает дружественным России странам, заявил ранее бизнесмен. Он считает, что проблемы в американской финансовой системе повлияют на рынки продовольствия, удобрений и металлов, передает НСН.

