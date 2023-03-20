Дерипаска предложил Западу снять штанишки и идти на поклон к Китаю
Западным лидерам в скором времени придется «снять штанишки и идти на поклон к китайцам» из-за финансового кризиса, написал в своем телеграм-канале российский предприниматель Олег Дерипаска.
Бизнесмен уличил центральные банки стран Запада в панике и безрассудности, которые, в свою очередь, под «улюлюканье конгресса и сената США» превратили свою финансовую систему в «вундерваффе».
«Однако, как говорится, поздняк метаться, только деньгами этот кризис не зальешь. Придется снять штанишки и идти на поклон к китайцам», - написал Дерипаска.
Он отметил, что Западу при всем своем нежелании придется начинать новую страницу «уже биполярного мира».
Ранее Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства против журналистки Марии Певчих.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru