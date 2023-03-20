Дерипаска предложил Западу снять штанишки и идти на поклон к Китаю

Бизнесмен уличил центральные банки стран Запада в панике и безрассудности, которые, в свою очередь, под «улюлюканье конгресса и сената США» превратили свою финансовую систему в «вундерваффе».

«Однако, как говорится, поздняк метаться, только деньгами этот кризис не зальешь. Придется снять штанишки и идти на поклон к китайцам», - написал Дерипаска.

Он отметил, что Западу при всем своем нежелании придется начинать новую страницу «уже биполярного мира».

Ранее Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства против журналистки Марии Певчих.

