По словам миллиардера, он всегда сомневался в использовании финансовой системы как оружия или инструмента для ведения переговоров.

«Это своего рода инструмент XIX века. Мы не видим, чтобы он был эффективен в XXI веке», — отметил Дерипаска.

Бизнесмен указал, что бизнес в РФ смог адаптироваться к ограничениям, пишет RT. Госсектор также справился с санкциями, поскольку власти активно инвестируют в предприятия и увеличивают их мощности. Также Дерипаска отметил, что ограничительные меры не остановят конфликт на Украине и не смогут «каким-то образом приблизить нас к его окончанию».

Кроме того, российский предприниматель выразил уверенность, что Глобальный Юг будет сопротивляться давлению Запада и не присоединится к санкциям в отношении России, пишет «Свободная пресса».

«Они (страны Глобального Юга) хотят развития, они нуждаются в российских ресурсах, в российских решениях, в торговле с Россией», — подчеркнул Дерипаска.

Как отметил миллиардер, Югу «нужно кормить миллиард человек каждый день», и силы, намеревавшиеся использовать механизм санкций для давления, совершили грубую ошибку.

