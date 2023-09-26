Дерипаска назвал санкции инструментом XIX века
Санкции — инструмент позапрошлого века, который неэффективен в наше время. Об этом заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью Financial Times.
По словам миллиардера, он всегда сомневался в использовании финансовой системы как оружия или инструмента для ведения переговоров.
«Это своего рода инструмент XIX века. Мы не видим, чтобы он был эффективен в XXI веке», — отметил Дерипаска.
Бизнесмен указал, что бизнес в РФ смог адаптироваться к ограничениям, пишет RT. Госсектор также справился с санкциями, поскольку власти активно инвестируют в предприятия и увеличивают их мощности. Также Дерипаска отметил, что ограничительные меры не остановят конфликт на Украине и не смогут «каким-то образом приблизить нас к его окончанию».
Кроме того, российский предприниматель выразил уверенность, что Глобальный Юг будет сопротивляться давлению Запада и не присоединится к санкциям в отношении России, пишет «Свободная пресса».
«Они (страны Глобального Юга) хотят развития, они нуждаются в российских ресурсах, в российских решениях, в торговле с Россией», — подчеркнул Дерипаска.
Как отметил миллиардер, Югу «нужно кормить миллиард человек каждый день», и силы, намеревавшиеся использовать механизм санкций для давления, совершили грубую ошибку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru