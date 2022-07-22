Набиуллина: Красных линий по ставке для ЦБ не существует

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в пятницу на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике заявила, что каких-либо ограничений по размеру процентной ставки у Банка России нет.

«Красных линий по ставке для ЦБ РФ не существует, траектория ее будет такой, какая необходима для возвращения инфляции к цели в 2024 году», - подчеркнула глава регулятора.