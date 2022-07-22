Набиуллина: Красных линий по ставке для ЦБ не существует

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в пятницу на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике заявила, что каких-либо ограничений по размеру процентной ставки у Банка России нет.

«Красных линий по ставке для ЦБ РФ не существует, траектория ее будет такой, какая необходима для возвращения инфляции к цели в 2024 году», - подчеркнула глава регулятора.

Набиуллина заявила, что в России нет проблем из-за ухода брендов

По её словам, цель Центробанка - возвращение инфляции к 4% в 2024 году и поддержание ее на этом уровне в дальнейшем.

Сегодня Банк России понизил ключевую ставку до 8% годовых. Снижение произошло сразу на 1,5 процентных пункта — ранее она была 9,5%.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ввоз в Россию наличных долларов и евро по-прежнему запрещён санкциями.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнфляцияКлючевая СтавкаЦентробанкЭльвира Набиуллина
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