Дерипаска подал иск к журналистке Певчих о защите чести и достоинства

Как сообщил представитель Дерипаски Алексей Мельников в беседе с ТАСС, миллиардер подал в суд из-за ложной информации об участии в залоговых аукционах, опубликованной Певчих. Истец требует опровержения этих сведений.

Предварительное заседание суда по делу назначили на 1 июня.

В августе прошлого года Дерипаска подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против бизнесмена Олега Тинькова и компании Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России), напоминает РЕН ТВ. Как пояснял Мельников, Дерипаска обратился в суд из-за оскорбительных высказываний Тинькова в соцсетях, пишет Ura.ru.

