Дерипаска подал иск к журналистке Певчих о защите чести и достоинства
Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства против журналистки Марии Певчих, следует из данных картотеки арбитражных дел.
Как сообщил представитель Дерипаски Алексей Мельников в беседе с ТАСС, миллиардер подал в суд из-за ложной информации об участии в залоговых аукционах, опубликованной Певчих. Истец требует опровержения этих сведений.
Предварительное заседание суда по делу назначили на 1 июня.
В августе прошлого года Дерипаска подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против бизнесмена Олега Тинькова и компании Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России), напоминает РЕН ТВ. Как пояснял Мельников, Дерипаска обратился в суд из-за оскорбительных высказываний Тинькова в соцсетях, пишет Ura.ru.
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