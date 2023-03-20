«На поклон к китайцам»: Швейцарию нагнал банковский кризис вслед за США

БАНКОВСКИЙ КРИЗИС ТЕПЕРЬ И В ШВЕЙЦАРИИ

Олег Дерипаска 20 марта заявил, что экономическая политика стран Запада является неразумной. В связи с этим он указал на излишне высокие банковские ставки в США и других государствах.

«Только деньгами этот кризис не зальешь. Придется снять штанишки и идти на поклон к китайцам», — заявил бизнесмен в своем Telegram-канале.

По его мнению, виновными в проблемах в банковской сфере западных стран являются «ультралиберальные экономисты» из Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые увеличивают ставки «в своем упорстве не замечать реальность». Дерипаска отметил, что США еще никогда не подходили так близко к банкротству госфинансов.

«Много голов этой весной полетит в Вашингтоне», — допустил он, добавив, что это откроет дорогу к миру в 2025 году.

Так, 11 марта обанкротился американский Silicon Valley Bank (SVB). Следом из-за системных рисков в США приняли решение закрыть также Signature Bank, который по структуре активов был схож с SVB. Позднее, 15 марта, у Credit Suisse произошло самое большое за историю банка падение акций: котировки рухнули на 24,2%, до 1,7 швейцарского франка.