«На поклон к китайцам»: Швейцарию нагнал банковский кризис вслед за США
Кризис добрался до Швейцарии, где инвесторы теряют доверие к банкам, на этом фоне в Центробанке России предупредили о большом риске для мировой экономики.
Российский бизнесмен Олег Дерипаска выразил уверенность, что Западу неизбежно придется «идти на поклон» к Китаю в связи с экономическими проблемами. По его словам, США еще никогда не подходили так близко к банкротству госфинансов. Между тем вкладчики стали терять доверие и к швейцарским банкам, о чем предупреждали в России.
БАНКОВСКИЙ КРИЗИС ТЕПЕРЬ И В ШВЕЙЦАРИИ
Олег Дерипаска 20 марта заявил, что экономическая политика стран Запада является неразумной. В связи с этим он указал на излишне высокие банковские ставки в США и других государствах.
«Только деньгами этот кризис не зальешь. Придется снять штанишки и идти на поклон к китайцам», — заявил бизнесмен в своем Telegram-канале.
По его мнению, виновными в проблемах в банковской сфере западных стран являются «ультралиберальные экономисты» из Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые увеличивают ставки «в своем упорстве не замечать реальность». Дерипаска отметил, что США еще никогда не подходили так близко к банкротству госфинансов.
«Много голов этой весной полетит в Вашингтоне», — допустил он, добавив, что это откроет дорогу к миру в 2025 году.
Так, 11 марта обанкротился американский Silicon Valley Bank (SVB). Следом из-за системных рисков в США приняли решение закрыть также Signature Bank, который по структуре активов был схож с SVB. Позднее, 15 марта, у Credit Suisse произошло самое большое за историю банка падение акций: котировки рухнули на 24,2%, до 1,7 швейцарского франка.
Таким образом, кризис затронул и швейцарскую банковскую систему. Tagblatt со ссылкой на пресс-конференцию президента Швейцарии Алена Берсе 19 марта сообщил, что произошло слияние двух крупнейших и старейших швейцарских банков UBS и Credit Suisse. По словам Берсе, приобретение UBS банка Credit Suisse имеет большое значение не только для Швейцарии, но и для международного финансового центра с точки зрения восстановления доверия. Он отметил, что у Credit Suisse была хорошая капитализация, однако «клиенты и инвесторы потеряли доверие» к банку.
О том, что вслед за США банковский кризис затронет и Швейцарию, предупреждал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В пятницу, 17 марта, он отмечал, что крупные инвесторы и вкладчики начали бежать из швейцарских банков. По его словам, финансовая система страны оказалась в плену у американской, на фоне чего ее кризис не за горами.
«У них уже со счетов в их банках побежали и китайцы, и арабы богатые, и не только. Новость о каком-нибудь банковском кризисе в Швейцарии не за горами, если так дальше пойдет. Очень крупные инвесторы и вкладчики начинают оттуда бежать. Они видят, что Швейцария не исполняет своих обязательств в качестве государства, где можно надежно хранить деньги. Швейцарская финансовая система оказалась в плену у американской», - говорил Климов в разговоре с НСН.
РИСКИ ДЛЯ ВСЕХ, НО НЕ ДЛЯ РОССИИ
Перед открытием торгов в понедельник, 13 марта, президент США Джо Байден выступил с обращением к американцам и заверил, что их деньги в надежных руках и со вкладами ничего не случится. Журналисты задали Байдену вопрос о том, не будет ли хаос распространяться и дальше. Однако президент США ушел от ответа и вышел за дверь.
Уже 17 марта Байден выразил уверенность в ослаблении американского банковского кризиса. Во время общения с журналистами у Байдена поинтересовались, уверен ли он, что «банковский кризис утих». Глава государства ответил утвердительно.
На этом фоне экс-глава Центробанка РФ Сергей Дубинин в разговоре с НСН отмечал, что американские банки Signature Bank и Silicon Valley Bank оставляют доступными все депозиты для вкладчиков, чтобы держатели смогли получить свои деньги. По его словам, опасности набегов на банки, как было во времена Великой депрессии в 30-е годы, не будет.
«Опасность состояла в том, что вкладчики других банков начнут снимать депозиты "на всякий случай". Антикризисные меры тут сосредоточены на держателях депозита, им будет оказана помощь в получении денег. Это должно успокоить ситуацию, непосредственной опасности набега на банки или на депозиты, как было во времена Великой депрессии в 30-е годы, не будет», - говорил Дубинин.
Однако The Wall Street Journal 17 марта сообщал, что судьбу Silicon Valley Bank (SVB) могут повторить сотни кредитных организаций в США. По данным издания, обанкротиться могут почти 200 американских банков. Газета ссылается на исследование экономистов, которые проанализировали текущую ситуацию в финансовом секторе США. Так, эксперты обратили внимание на серьезные потери банков из-за повышения ставок Федеральной резервной системой.
В России уже предупредили о рисках для мировой экономики на фоне закрытия финансовых учреждений в США. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, ситуация в банковском секторе США увеличивает риски для мировой экономики, однако прямого влияния на российскую экономику турбулентности на западных финансовых рынках нет.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что на состоянии банковской системы страны никак не скажутся банкротства американских финорганизаций. Представитель Кремля отметил, что от воздействия ситуации в США российская банковская система «защищена» введенными Западом санкциями.
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