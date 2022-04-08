Дерипаска предложил «порезать» госаппарат в два раза, а силовиков – в пять

Миллиардер Олег Дерипаска считает необходимым в разы сократить в России госаппарат и число сотрудников силовых структур.

«Нужно порезать госаппарат в два раза, (…) нужно порезать силовые и правоохранительные структуры в три-пять раз. Нужно избавиться от бремени ненужных расходов», - сказал Дерипаска, высказывания которого приводит ТАСС.

СМИ: Евросоюз обсудит санкции против Грефа и Дерипаски

При этом он высказал мнение, что Россия может за 10 лет построить успешную экономику.

«Через 10 лет мы можем построить успешную экономику, как в 2007 году. Но нужно заниматься экспортом», - указал бизнесмен.

В конец марта стало известно, что суд в США отклонил апелляцию Дерипаски о снятии с него американских санкций. Ранее Великобритания ввела санкции в отношении бизнесмена, занимающего на сегодняшний день 37-е место в списке Forbes богатейших людей России с состоянием $3,8 млрд.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:СиловикиГосслужащиеОлег Дерипаска
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры