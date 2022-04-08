Дерипаска предложил «порезать» госаппарат в два раза, а силовиков – в пять

При этом он высказал мнение, что Россия может за 10 лет построить успешную экономику.

«Через 10 лет мы можем построить успешную экономику, как в 2007 году. Но нужно заниматься экспортом», - указал бизнесмен.

В конец марта стало известно, что суд в США отклонил апелляцию Дерипаски о снятии с него американских санкций. Ранее Великобритания ввела санкции в отношении бизнесмена, занимающего на сегодняшний день 37-е место в списке Forbes богатейших людей России с состоянием $3,8 млрд.

