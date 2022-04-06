СМИ: Евросоюз обсудит санкции против Грефа и Дерипаски

Евросоюз в среду обсудит возможные санкции в отношении ряда граждан России, в числе которых председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава «Русала» Олег Дерипаска. Об этом пишет Financial Times.

Die Welt: У ЕС почти не осталось антироссийских санкций

Как сообщает газета, ссылаясь на проект решения, в черный список также могут включить бизнесменов Бориса Ротенберга, Александра Шульгина и Саида Керимова. Попавшим под санкции запретят въезд в страны Евросоюза и заморозят активы на территории сообщества.

При этом отмечается, что в санкционный список могут быть внесены изменения.

Ранее СМИ сообщили о планах США ввести ограничения против российского «Альфа-банка». Кроме того, Вашингтон грозит санкциями Сбербанку, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Олег ДерипаскаГерман ГрефЕвросоюзСанкции Против России
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