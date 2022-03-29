Суд США отклонил апелляцию Дерипаски о снятии с него американских санкций
29 марта 202221:52
Апелляция российского бизнесмена Олега Дерипаски на решение окружного суда отклонить его иск к Минфину США об отмене американских санкций против него. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агенства, в электронной базе Апелляционного суда американского столичного округа Колумбия сообщается, что «cуд решил подтвердить постановление окружного суда».
Решение окружного суда было было вынесено в июне прошлого года.
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29 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru