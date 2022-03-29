Суд США отклонил апелляцию Дерипаски о снятии с него американских санкций

Апелляция российского бизнесмена Олега Дерипаски на решение окружного суда отклонить его иск к Минфину США об отмене американских санкций против него. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным агенства, в электронной базе Апелляционного суда американского столичного округа Колумбия сообщается, что «cуд решил подтвердить постановление окружного суда».

Решение окружного суда было было вынесено в июне прошлого года.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:Санкции СШАОлег Дерипаска
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