Брошка покажет. ЦБ поднял ключевую ставку

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 марта, впервые более чем за два года принял решение повысить ключевую ставку с нынешних 4,25 до 4,5%. «Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике», - говорится в сообщении регулятора.

Ключевая ставка устанавливается Центробанком в зависимости от экономической ситуации в стране, главным образом, чтобы сохранить инфляцию в районе целевых показателей. В свою очередь, изменение ставки влияет на колебания цен, курс рубля и на все банковские продукты, в частности, на проценты по кредитам — потребительским, ипотеке и тем, которые бизнес берет на развитие. Растет ставка – растут и проценты по кредитам. Население в такой ситуации, как правило, откладывает потребление, а значит, снижается спрос. Это способствует снижению инфляции, но замедляет экономический рост, - поясняет ТАСС.

Этой весной инфляция «складывается выше прогноза», - признали в Центробанке. На 15 марта рост цен составил 5,8% против целевых 4%. Ускорение инфляции ЦБ объясняет устойчивым характером восстановления внутреннего спроса: «Его влияние на темпы роста цен усилено ограничениями на зарубежные поездки. Неизрасходованные на эти цели средства домашних хозяйств частично перераспределены на потребление товаров и услуг внутри страны». Все это говорит о том, что «баланс рисков сместился в сторону проинфляционных», - считают в ЦБ. Тем не менее, Банк России ждет, что «годовая инфляция достигнет своего максимума в марте, и далее будет снижаться». Годовая инфляция, по его новому прогнозу, вернется к цели вблизи 4% только в первой половине 2022 года.

За минувший «коронакризисный» год Центробанк понизил ключевую ставку с 6,25 до 4,25%. Однако уже на февральском заседании регулятор исключил возможность дальнейшего снижения ставки, сообщив, что переходит к определению «сроков и темпов возврата к нейтральной денежно-кредитной политике» вместо нынешней мягкой. Подтверждение этой тенденции наблюдатели увидели на лацкане пиджака главы Центробанка - на пресс-конференцию после заседания совета директоров Эльвира Набиуллина надела брошь в виде ястреба. В иные времена ее образ дополняли то голубь, то неваляшка, то латинская буква V, то голубая волна. В какой-то момент в бижутерии главы ЦБ стали пытаться разглядеть некие сигналы рынку. Набиуллина игру приняла.

Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров. Следующее состоится 23 апреля.

Как будут развиваться события, вновь покажет… брошка.

