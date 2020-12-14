Дерипаска назвал причину роста цен на продукты в России

В своём Telegram-канале он сообщил, что аграрии финансируют свои проекты минимум под 12% годовых. По мнению Дерипаски, при таких процентных ставках вообще стоит удивляться, что продовольствие есть в достатке. Он считает, что если бы в России кредиты были такими же, как в Европе или США, то никакого роста цен не было бы, передает RT.

Ранее «Известия» сообщили, что в России могут заморозить цены на продукты на три месяца. Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил в эфире НСН, что такие действия правительства могут лишь дать сверхприбыль корпорациям, а не решить проблему.

