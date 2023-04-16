Курс доллара ниже 70 рублей сочли неприемлемым для бюджета РФ
Падение курса доллара ниже 70 рублей приведет к проблемам с исполнением бюджета России. Такое мнение агентству «Прайм» высказал доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Денис Перепелица.
Эксперт напомнил, что в этом году бюджет РФ является дефицитным. Его исполнение в значительной степени зависит от курса рубля, отметил аналитик.
Оптимальным он назвал курс в 70-100 рублей за доллар. Падение американской валюты ниже этого коридора поставит под сомнение способность России наполнять казну, подчеркнул Перепелица.
Курс доллара на Мосбирже 7 апреля поднялся выше 82 рублей. В беседе с «Радиоточкой НСН» финансовый аналитик Владимир Левченко назвал девальвацию российской валюты искусственной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru