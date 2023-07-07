Дерипаска: Час расплаты США за санкционный раж становится ближе
Бизнесмен Олег Дерипаска предупредил США о грядущей «расплате» за санкционный раж. Об этом миллиардер написал в своем Telegram-канале.
«Час расплаты за санкционный раж становится ближе», — отметил Дерипаска.
Бизнесмен считает, что до этого момента осталось 3 - 3,5 года.
Ранее Financial Times сообщила о массовом оттоке инвесторов из акций США на фоне увеличения доходности облигаций из-за данных о рекордной занятости в стране. В материале отмечается, что стоимость заимствований в США достигла 16-летнего максимума. Рост доходности облигаций может говорить об увеличении инфляции и очередном повышении ставки Федеральной резервной системы уже в июле.
В мае Дерипаска заявил, что около 250 банков США не смогут пережить долговой кризис, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru