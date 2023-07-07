Дерипаска: Час расплаты США за санкционный раж становится ближе

«Час расплаты за санкционный раж становится ближе», — отметил Дерипаска.

Бизнесмен считает, что до этого момента осталось 3 - 3,5 года.

Ранее Financial Times сообщила о массовом оттоке инвесторов из акций США на фоне увеличения доходности облигаций из-за данных о рекордной занятости в стране. В материале отмечается, что стоимость заимствований в США достигла 16-летнего максимума. Рост доходности облигаций может говорить об увеличении инфляции и очередном повышении ставки Федеральной резервной системы уже в июле.

В мае Дерипаска заявил, что около 250 банков США не смогут пережить долговой кризис, напоминает RT.

