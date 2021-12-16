В Союзе пенсионеров РФ оценили идею выплачивать новогоднюю пенсию

По мнению Рязанского, единственным источником таких денег могут стать резервы страны. По его словам, такие выплаты стали бы хорошим подарком на Новый год, если хотя бы каждому выплачивать ежегодно среднюю пенсию. Сенатор также подчеркнул, что для простоты администрирования процедуры можно перечислять одинаковые суммы всем пожилым людям.

Ранее зампредседателя фракции «Единая Россия» в Госдуме, член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в России необходимо обеспечить рост пенсий, но он должен опираться на реальные финансовые возможности, иначе пострадают бюджетники и пенсионеры.

