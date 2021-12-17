Минтруд пока не готов обсуждать выплаты 13-й пенсии
Министерство труда пока не планирует обсуждать ежегодные выплаты дополнительной пенсии перед Новым годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Котяков отметил, что на данный момент у него нет такой информации. «На сегодняшний день таких обсуждений нет», – подчеркнул он.
Ранее глава фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов выступил с предложением о назначении российским пенсионерам 13-й пенсии. Миронов отметил, что пенсионеры – самая незащищённая часть населения в России, а выплата «предновогодней пенсии» поможет бороться с бедностью. Соответствующий законопроект уже направлен для ознакомления в правительство.
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