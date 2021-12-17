Минтруд пока не готов обсуждать выплаты 13-й пенсии

Котяков отметил, что на данный момент у него нет такой информации. «На сегодняшний день таких обсуждений нет», – подчеркнул он.

Ранее глава фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов выступил с предложением о назначении российским пенсионерам 13-й пенсии. Миронов отметил, что пенсионеры – самая незащищённая часть населения в России, а выплата «предновогодней пенсии» поможет бороться с бедностью. Соответствующий законопроект уже направлен для ознакомления в правительство.

