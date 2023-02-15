Депутаты денонсировали соглашение с Латвией об избежании двойного налогообложения
Госдума РФ проголосовала за денонсацию соглашения правительств России и Латвии об избежании двойного налогообложения. Соответствующий законопроект был внесен в нижнюю палату в декабре 2022 года.
Налоговое соглашение страны заключили в 2010 году. Предполагается, что его действие прекратится с 1 января 2024 года.
Президент РФ Владимир Путин 26 сентября прошлого года подписал указ о приостановлении действия налогового соглашения с Латвией, сообщала пресс-служба Кремля. Это объяснялось «нарушением Латвийской республикой своих обязательств».
В августе прошлого года Россия разорвала соглашение об избежании двойного налогообложения с Украиной, которое действовало с 1995 года.
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