Депутаты денонсировали соглашение с Латвией об избежании двойного налогообложения

Госдума РФ проголосовала за денонсацию соглашения правительств России и Латвии об избежании двойного налогообложения. Соответствующий законопроект был внесен в нижнюю палату в декабре 2022 года.

Налоговое соглашение страны заключили в 2010 году. Предполагается, что его действие прекратится с 1 января 2024 года.

Президент РФ Владимир Путин 26 сентября прошлого года подписал указ о приостановлении действия налогового соглашения с Латвией, сообщала пресс-служба Кремля. Это объяснялось «нарушением Латвийской республикой своих обязательств».