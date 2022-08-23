Работающие в Запорожской области компании избавили от двойного налогообложения

Работающие на территории Запорожской области компании из России, Луганской и Донецкой народных республик, а также освобождённых регионов, освободили от двойного налогообложения, сообщает РИА Новости.

В России предложено ввести налоговый вычет для работающих пенсионеров

По словам представителя руководства региональной налоговой службы, соответствующее постановление позволит «исключить излишнюю уплату налогов при оказании услуг, выполнении работ и торговле».

Он добавил, что документ предусматривает возможность уменьшения налога с оборота на суммы НДС, предъявленные поставщиками топлива из РФ, благодаря чему были снижены цены на заправках.

Ранее постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что Запорожская и Херсонская области обретут свой правовой статус в ближайшие месяцы, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:РоссияДНРЛНРНалогиНалоговый Кодекс
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры