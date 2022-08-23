Работающие в Запорожской области компании избавили от двойного налогообложения
Работающие на территории Запорожской области компании из России, Луганской и Донецкой народных республик, а также освобождённых регионов, освободили от двойного налогообложения, сообщает РИА Новости.
По словам представителя руководства региональной налоговой службы, соответствующее постановление позволит «исключить излишнюю уплату налогов при оказании услуг, выполнении работ и торговле».
Он добавил, что документ предусматривает возможность уменьшения налога с оборота на суммы НДС, предъявленные поставщиками топлива из РФ, благодаря чему были снижены цены на заправках.
Ранее постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что Запорожская и Херсонская области обретут свой правовой статус в ближайшие месяцы, пишут «Известия».
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