Работающие в Запорожской области компании избавили от двойного налогообложения

По словам представителя руководства региональной налоговой службы, соответствующее постановление позволит «исключить излишнюю уплату налогов при оказании услуг, выполнении работ и торговле».

Он добавил, что документ предусматривает возможность уменьшения налога с оборота на суммы НДС, предъявленные поставщиками топлива из РФ, благодаря чему были снижены цены на заправках.

Ранее постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что Запорожская и Херсонская области обретут свой правовой статус в ближайшие месяцы, пишут «Известия».