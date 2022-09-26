Россия приостановила соглашение с Латвией об избежании двойного налогообложения
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия налогового соглашения с Латвией, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно документу, который опубликован на портале правовой информации, решение было принято «в связи с нарушением Латвийской республикой своих обязательств» по соглашению с Россией «об избежании двойного налогообложения, а также предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал от 20 декабря 2010 года».
В указе также говорится, что действие соглашение приостановлено до устранения Латвией допущенных ею нарушений или до его полного прекращения.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил заключить соглашение с Таджикистаном о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19, сообщает RT.
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