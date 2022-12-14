Моравецкий: в ЕС не смогли договориться о потолке цен на газ из России
Страны ЕС не могут прийти к общему решению по потолку цен на газ из-за стран Северной Европы. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает ТАСС.
По его словам, эти государства не видят возможности установить его даже на уровне €180-190 за 1 МВт·ч.
Моравецкий отметил, что определение максимальной цены газа очень важно, чтобы в долгосрочной перспективе обеспечить предсказуемость для польского и европейского бизнеса.
«Россия делает все, чтобы цены газа и нефти были как можно больше. Что в этой связи должны сделать мы – ЕС, Польша, другие страны? Мы должны максимально ограничить цены на газ и нефть», - подчеркнул глава польского правительства.
Ранее в Италии заявили, что ЕС близок к соглашению по потолку цен на газ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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