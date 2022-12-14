Моравецкий: в ЕС не смогли договориться о потолке цен на газ из России

Страны ЕС не могут прийти к общему решению по потолку цен на газ из-за стран Северной Европы. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает ТАСС.

По его словам, эти государства не видят возможности установить его даже на уровне €180-190 за 1 МВт·ч.

Моравецкий отметил, что определение максимальной цены газа очень важно, чтобы в долгосрочной перспективе обеспечить предсказуемость для польского и европейского бизнеса.