Депутат Селезнев: В ударах БПЛА по нефтезаводам нет катастрофы

По его словам, «с точки зрения ремонтов на НПЗ» в этих инцидентах «нет такой уж катастрофы», так как основные центры производства наших нефтепродуктов перебазируются.

«У нас нет никаких проблем с точки зрения покрытия пикового спроса основными горюче-смазочными материалами, основными топливными элементами, бензин, дизель, авиационный керосин, всё обеспечено», - указал он.

Ранее на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне после падения сбитого беспилотника возник пожар, сообщает RT.

