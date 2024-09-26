Депутат Селезнев: В ударах БПЛА по нефтезаводам нет катастрофы

Атакующие российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) беспилотники действительно попадают по целям. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.

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По его словам, «с точки зрения ремонтов на НПЗ» в этих инцидентах «нет такой уж катастрофы», так как основные центры производства наших нефтепродуктов перебазируются.

«У нас нет никаких проблем с точки зрения покрытия пикового спроса основными горюче-смазочными материалами, основными топливными элементами, бензин, дизель, авиационный керосин, всё обеспечено», - указал он.

Ранее на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне после падения сбитого беспилотника возник пожар, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Безносов
ТЕГИ:БеспилотникиАтакаНПЗ

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