Депутат Селезнев: В ударах БПЛА по нефтезаводам нет катастрофы
Атакующие российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) беспилотники действительно попадают по целям. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.
По его словам, «с точки зрения ремонтов на НПЗ» в этих инцидентах «нет такой уж катастрофы», так как основные центры производства наших нефтепродуктов перебазируются.
«У нас нет никаких проблем с точки зрения покрытия пикового спроса основными горюче-смазочными материалами, основными топливными элементами, бензин, дизель, авиационный керосин, всё обеспечено», - указал он.
Ранее на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне после падения сбитого беспилотника возник пожар, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Селезнев: В ударах БПЛА по нефтезаводам нет катастрофы
- Германия отказалась обнародовать детали расследования подрыва «Северных потоков»
- Актера Панина заочно приговорили к шести годам тюрьмы за оправдание терроризма
- ФСБ пресекла международные каналы поставки наркотиков в Челябинской области
- В Минфине заявили о заморозке обсуждения продаж алкоголя по интернету
- Госдума одобрила законопроект о защите детей от угрозы токсикомании
- Путин: Европа и США утрачивают свои позиции в мировой экономике
- Театральная премия «Золотая маска» претерпит ряд изменений
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 17400 военнослужащих
- Изабеллу Росселлини наградят за вклад в кинематограф
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru