Депутат предложила вернуться к советской системе ценообразования

Депутат Госдумы от КПРФ, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя предложила вернуться к советской системе ценообразования.

«Я бы вообще вернулась к советской системе не только в регулировании цен, а еще и по другим очень важным ключевым государственным позициям», — заявила Ганзя в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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По словам парламентария, в вопросе регулирования цен нужно изучить торговые надбавки ритейлеров и производителей и «обуздать их аппетиты». Ганзя отметила, что при попытке регулирования цен бизнес начинает либо придерживать товары, либо перепрофилируется, либо ищет более выгодные рынки сбыта за границей.

Ганзя считает, что нужно возвращаться к регулированию цен, когда цены не росли, а снижались. По ее словам, так было в советское время и это «не самый плохой пример».

Также она назвала безнравственным повышение цен на товары первой необходимости.

Ранее Ганзя раскритиковала конкурсы красоты. По ее мнению, на российских и международных конкурсах ценятся только внешние данные, а не интеллектуальные способности, кроме того, судьи перестали обращать внимание на естественную красоту девушек, передает Ura.ru. Депутат отметила, что в конкурса участвуют девушки с «наращенными частями тела».

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ФОТО: РИА Новости
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