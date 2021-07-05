Депутат предложила вернуться к советской системе ценообразования

По словам парламентария, в вопросе регулирования цен нужно изучить торговые надбавки ритейлеров и производителей и «обуздать их аппетиты». Ганзя отметила, что при попытке регулирования цен бизнес начинает либо придерживать товары, либо перепрофилируется, либо ищет более выгодные рынки сбыта за границей.

Ганзя считает, что нужно возвращаться к регулированию цен, когда цены не росли, а снижались. По ее словам, так было в советское время и это «не самый плохой пример».

Также она назвала безнравственным повышение цен на товары первой необходимости.

Ранее Ганзя раскритиковала конкурсы красоты. По ее мнению, на российских и международных конкурсах ценятся только внешние данные, а не интеллектуальные способности, кроме того, судьи перестали обращать внимание на естественную красоту девушек, передает Ura.ru. Депутат отметила, что в конкурса участвуют девушки с «наращенными частями тела».

