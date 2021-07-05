Депутат предложила вернуться к советской системе ценообразования
Депутат Госдумы от КПРФ, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя предложила вернуться к советской системе ценообразования.
«Я бы вообще вернулась к советской системе не только в регулировании цен, а еще и по другим очень важным ключевым государственным позициям», — заявила Ганзя в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам парламентария, в вопросе регулирования цен нужно изучить торговые надбавки ритейлеров и производителей и «обуздать их аппетиты». Ганзя отметила, что при попытке регулирования цен бизнес начинает либо придерживать товары, либо перепрофилируется, либо ищет более выгодные рынки сбыта за границей.
Ганзя считает, что нужно возвращаться к регулированию цен, когда цены не росли, а снижались. По ее словам, так было в советское время и это «не самый плохой пример».
Также она назвала безнравственным повышение цен на товары первой необходимости.
Ранее Ганзя раскритиковала конкурсы красоты. По ее мнению, на российских и международных конкурсах ценятся только внешние данные, а не интеллектуальные способности, кроме того, судьи перестали обращать внимание на естественную красоту девушек, передает Ura.ru. Депутат отметила, что в конкурса участвуют девушки с «наращенными частями тела».
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