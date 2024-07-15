Депутат предложила собирать налог с деловых мероприятий в Петербурге

Партия «Новые люди» предложила ввести налог в 10% от стоимости билета для участников крупных деловых мероприятий, проходящих в Санкт-Петербурге. Это, например, Петербургский международный экономический форум и Международный юридический форум. С инициативой депутат Госдумы от «Новых людей» Ксения Горячева обратилась к министру финансов РФ Антону Силуанову.

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В обращении пресс-службы партии поясняется, что ежегодно в дни проведения крупных деловых мероприятий в городе вводятся транспортные ограничения, запрет на использование средств индивидуальной мобильности, на парковку на улицах. Подобные ограничения создают сложности для местных жителей. При этом, как утверждает Горячева, спортивные и культурные мероприятия не мешают горожанам.

Депутат также отмечает, что несмотря на высокую стоимость участия в деловых мероприятиях и использование участниками инфраструктуры города, доходы от их организации не попадают в бюджет Петербурга. «Форумный сбор», по мнению Горячевой, можно направить на финансирование работ по строительству, реконструкции и благоустройству объектов культурного наследия и курортной инфраструктуры города.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, согласно которому регионы России с 2025 года смогут вводить туристический налог.


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ФОТО: Мария Багреева на сессии ПМЭФ-2024 / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы
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