Депутат предложила собирать налог с деловых мероприятий в Петербурге

В обращении пресс-службы партии поясняется, что ежегодно в дни проведения крупных деловых мероприятий в городе вводятся транспортные ограничения, запрет на использование средств индивидуальной мобильности, на парковку на улицах. Подобные ограничения создают сложности для местных жителей. При этом, как утверждает Горячева, спортивные и культурные мероприятия не мешают горожанам.

Депутат также отмечает, что несмотря на высокую стоимость участия в деловых мероприятиях и использование участниками инфраструктуры города, доходы от их организации не попадают в бюджет Петербурга. «Форумный сбор», по мнению Горячевой, можно направить на финансирование работ по строительству, реконструкции и благоустройству объектов культурного наследия и курортной инфраструктуры города.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, согласно которому регионы России с 2025 года смогут вводить туристический налог.



