Депутат Никонов: Евросоюз не сможет отказаться от импорта российской нефти

Страны Евросоюза еще долго не смогут отказаться от импорта российской нефти, за которую, скорее всего, придется платить рублями. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на первого замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслава Никонова.

По его мнению, решение европейцев приведет только к увеличению цен на энергоносители.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках шестого пакета санкций против РФ будет поэтапно запрещен весь импорт российской нефти в Евросоюз.