Депутат Никонов: Евросоюз не сможет отказаться от импорта российской нефти

Страны Евросоюза еще долго не смогут отказаться от импорта российской нефти, за которую, скорее всего, придется платить рублями. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на первого замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслава Никонова.

По его мнению, решение европейцев приведет только к увеличению цен на энергоносители.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках шестого пакета санкций против РФ будет поэтапно запрещен весь импорт российской нефти в Евросоюз.

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Никонов считает, что теперь Венгрия и Словакия могут стать крупнейшими экспортерами нефти в Европе. При этом он отметил, что если санкции все-таки будут введены, Россия сможет перенаправить экспортные мощности на Восток.

Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что на мировом нефтяном рынке пройдет перераспределение, которое продлится около года: Россия будет поставлять в Азию, а Саудовская Аравия и ОАЭ – в Европу, но мы уйдем с Запада только частично.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭнергетикаЕвросоюзИмпортНефтьГосдума
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