Депутат Мосгордумы Медведев: необходимо законодательно разделять хостелы и рабочие общежития

По словам депутата, турист, заселяясь в хостел, легко может столкнуться с «пьяными мужиками». «Сам факт того, что эти заведения называются хостелами, позволяет их владельцам максимально обходить закон, например, то же миграционное законодательство», - уточнил он.

«Например, известно, что иногда в таких ночлежках живут наемные работники, строители. Но для жильцов других квартир это очень плохая ситуация. Понятно, что она выгодна и местным надзирающим органам, которые, прямо говоря, кормятся с этих заведений, приходят и получают», - отметил Медведев.

Депутат считает, что нужно вводить понятие «рабочее общежитие» и нормы функционирования подобных заведений, так как поступают десятки жалоб от населения, а закрыть хостелы очень сложно.

Медведев напомнил, что в прошлом году был принят федеральный закон №53, регулирующий размещение хостелов в жилых домах. По его словам, закон уже содержит все необходимое, чтобы эти заведения работали, не вызывая недовольства соседей. Учитывая туристический потенциал Москвы, обилие университетов и других мест притяжения молодёжи со всей России и из-за рубежа, запрещать этот формат полностью было бы неразумно, считает депутат.

«Например, есть факт на первом этаже находится общежитие и у него вентиляция общая с квартирами, которые находятся этажами выше. Ну и что? Кто-нибудь закрыл? Нет. Почему? Я думаю ответ очевиден, наверное, потому что пришли посмотрели и не увидели нарушений», - добавил Медведев.

По мнению депутата, работодатели должны заботиться о сотрудниках и не селить их в таких условиях.

«Уровень зарплаты должен быть таким, чтобы человек мог позволить себе арендовать жилье. Но и в размещённых по всем правилам объектах должны создаваться условия для достойной, нормальной, человеческой жизни. Если не заставить капиталиста этого делать, частного предпринимателя, то ничего и не будет. Соответственно, надо на законодательном уровне что-то корректировать», - заключил Медведев.

Закон, запрещающий размещать хостелы в жилых помещениях, был ранее подписан президентом РФ Владимиром Путиным.



