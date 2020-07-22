Депутат Мосгордумы Медведев: необходимо законодательно разделять хостелы и рабочие общежития
Депутат Мосгордумы Андрей Медведев в беседе с журналистами «АиФ» прокомментировал недавний случай с поножовщиной в одном из хостелов в Москве. Он отметил, что постояльцы «жутких ночлежек» постоянно выходят во дворы и «делают, что хотят».
«Хостелами должны называть доступные гостиницы, а многие заведения существуют как рабочие общежития. Изначально слово «хостел» означало дешёвую молодежную гостиницу с минимумом удобств и, зачастую, многоместным размещением. Поэтому нужно законодательно разграничить понятия «хостел» и «рабочее общежитие», чтобы не сталкиваться с такими проблемами. Есть такая знаменитая фотография начала XX века, на Хитровке надпись, сделанная на ней, гласит: «Драка во дворе работного дома». Вот прямо один-в-один то, что происходит сейчас», - сказал Медведев.
Он отметил, что запрет на размещение хостелов в жилых домах не решил проблему, потому что есть лазейки. Например, так на Хорошевском шоссе в жилом доме появилась ночлежка. Как пояснил Медведев, подобные заведения негативно сказываются на имидже настоящих хостелов и людей, которые ими занимаются.
По словам депутата, турист, заселяясь в хостел, легко может столкнуться с «пьяными мужиками». «Сам факт того, что эти заведения называются хостелами, позволяет их владельцам максимально обходить закон, например, то же миграционное законодательство», - уточнил он.
«Например, известно, что иногда в таких ночлежках живут наемные работники, строители. Но для жильцов других квартир это очень плохая ситуация. Понятно, что она выгодна и местным надзирающим органам, которые, прямо говоря, кормятся с этих заведений, приходят и получают», - отметил Медведев.
Депутат считает, что нужно вводить понятие «рабочее общежитие» и нормы функционирования подобных заведений, так как поступают десятки жалоб от населения, а закрыть хостелы очень сложно.
Медведев напомнил, что в прошлом году был принят федеральный закон №53, регулирующий размещение хостелов в жилых домах. По его словам, закон уже содержит все необходимое, чтобы эти заведения работали, не вызывая недовольства соседей. Учитывая туристический потенциал Москвы, обилие университетов и других мест притяжения молодёжи со всей России и из-за рубежа, запрещать этот формат полностью было бы неразумно, считает депутат.
«Например, есть факт на первом этаже находится общежитие и у него вентиляция общая с квартирами, которые находятся этажами выше. Ну и что? Кто-нибудь закрыл? Нет. Почему? Я думаю ответ очевиден, наверное, потому что пришли посмотрели и не увидели нарушений», - добавил Медведев.
По мнению депутата, работодатели должны заботиться о сотрудниках и не селить их в таких условиях.
«Уровень зарплаты должен быть таким, чтобы человек мог позволить себе арендовать жилье. Но и в размещённых по всем правилам объектах должны создаваться условия для достойной, нормальной, человеческой жизни. Если не заставить капиталиста этого делать, частного предпринимателя, то ничего и не будет. Соответственно, надо на законодательном уровне что-то корректировать», - заключил Медведев.
Закон, запрещающий размещать хостелы в жилых помещениях, был ранее подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
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