В Москве при пожаре в хостеле погиб человек

В московском хостеле произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом в понедельник сообщает РИА Новости.

По данным агентства, из горящего здания спасатели эвакуировали около 900 человек. Среди пострадавших числится один человек.

Инцидент произошел в хостеле «Три звезды» на улице Новаторов на юго-западе столицы. Пожар был ликвидирован около 19.00 вечера. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

