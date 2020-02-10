В Москве при пожаре в хостеле погиб человек
10 февраля 202020:31
В московском хостеле произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом в понедельник сообщает РИА Новости.
По данным агентства, из горящего здания спасатели эвакуировали около 900 человек. Среди пострадавших числится один человек.
Инцидент произошел в хостеле «Три звезды» на улице Новаторов на юго-западе столицы. Пожар был ликвидирован около 19.00 вечера. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
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