Депутат Мосгордумы: Кризис после пандемии коронавируса будет трамплином развития инноваций

Преодолеть трудные времена помогут, по мнению Титова, инновационные решения. Именно они сейчас выходят на первый план.

«Чем тяжелее кризис, тем предприниматели интенсивнее думают, придумывают правильные и нужные решения, эффективные. ...Именно инновации смогут использовать условия кризиса после пандемии как трамплин для развития», - заявил ТАСС парламентарий.

Титов полагает, что компаний на рынке станет намного больше, они будут развиваться быстрее, чем сейчас. При этом многие из них предпочтут использовать удаленную работу.

«Человека, который работает творчески, нельзя зажать в кабинете — там творчество пропадает. Здесь сочетание психологии и условий рождает новые мысли и новые решения. Мне кажется, что очень большой плюс пандемии именно в том, что люди стали более остро мыслить», - добавил депутат Мосгордумы.

Ранее сообщалось, что Департаментом предпринимательства и инновационного развития запущен фронт-офис для финансовой помощи предпринимателям. За два месяца работы сервиса специалисты обработали 25 тысяч обращений от бизнесменов. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.



