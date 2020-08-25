Депутат Мосгордумы Андрей Титов отметил рост объёма несырьевого экспорта Москвы
За первые шесть месяцев 2020 года отмечен рост объёма несырьевого неэнергетического экспорта Москвы на 40%. О этом сообщил депутат Мосгордумы Андрей Титов.
По мнению парламентария, это говорит об устойчивости экономики в стране и в столице в частности, передает «АиФ».
Экспорт промышленной продукции в первом полугодии составил $13,75 млрд (рост на 40,3%), сельхозпродукции - $1,58 млрд (рост на 30,8%). Кроме того, Москва продаёт за границу механическое оборудование, технику и компьютеры (суммарный объем за шесть месяцев - $924,8 млн), коммуникационную аппаратуру ($128,3 млн), лекарства ($81 млн) и т.д.
Титов отметил, что такая отдача получена благодаря предпринятым мерам господдержки, в том числе отсрочки по арендным платежам, платежам за землю, налоговые послабления, поспособствовали сохранению устойчивости экономики.
Титов добавил, что благодаря поддержке государства многим предприятиям удалось пройти кризисный период «насколько мягко, насколько это возможно в текущей ситуации».
Ранее научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин рассказал в эфире НСН, как нужно бороться с безработицей в России. По его словам, нужно ограничить финансовые спекуляции, произвести комплексную модернизацию инфраструктуры, резко снизить процентные ставки по кредиту, снять барьеров на кредитование реального сектора, реальные выплаты пособий по безработице не ниже реального прожиточного минимума.
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