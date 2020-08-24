Делягин назвал причины безработицы в России
Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин рассказал в эфире НСН, как нужно бороться с безработицей в России.
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым заявил, что безработица является одной из главных проблем в России. Ранее в пресс-службе Минтруда сообщили, что больше всего граждан под риском увольнения трудятся в сфере торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, сфере услуг и транспортной отрасли.
Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин рассказал в эфире НСН об основных причинах безработицы в России.
«Во-первых, уничтожение экономики. Деиндустриализация продолжается, десятки тысяч заводов убиты только за последние 20 лет. Предельно жесткая финансовая политика, де-факто запрет кредитования реального сектора. С другой стороны, организация демпинга на рынке рабочей силы, где есть неприхотливые и трудолюбивые гастарбайтеры, у которых часть денег можно отбирать, а потом обвинять граждан России в том, что они смеют претендовать на приличную заработную плату. В-третьих, это коронабесие, когда людям просто запретили жить, запретили выходить из дома, выходить работать, при этом не оказывая реальной помощи», - перечислил Делягин.
При этом, по его словам, чтобы побороть безработицу в России, нужно ограничить финансовые спекуляции, произвести комплексную модернизацию инфраструктуры, резко снизить процентные ставки по кредиту, снять барьеров на кредитование реального сектора, реальные выплаты пособий по безработице не ниже реального прожиточного минимума.
«Разумный протекционизм, работу должны получать граждане нашей страны, а не граждане других стран, которые они превратили в зону социального бедствия», - добавил Делягин.
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