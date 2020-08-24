Делягин назвал причины безработицы в России

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым заявил, что безработица является одной из главных проблем в России. Ранее в пресс-службе Минтруда сообщили, что больше всего граждан под риском увольнения трудятся в сфере торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, сфере услуг и транспортной отрасли.

Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин рассказал в эфире НСН об основных причинах безработицы в России.

«Во-первых, уничтожение экономики. Деиндустриализация продолжается, десятки тысяч заводов убиты только за последние 20 лет. Предельно жесткая финансовая политика, де-факто запрет кредитования реального сектора. С другой стороны, организация демпинга на рынке рабочей силы, где есть неприхотливые и трудолюбивые гастарбайтеры, у которых часть денег можно отбирать, а потом обвинять граждан России в том, что они смеют претендовать на приличную заработную плату. В-третьих, это коронабесие, когда людям просто запретили жить, запретили выходить из дома, выходить работать, при этом не оказывая реальной помощи», - перечислил Делягин.