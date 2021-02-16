Депутат МГД Валерий Головченко: Поддержка самозанятых - приоритет для Москвы

Поддержку самозанятых назвали приоритетом для Москвы. Об этом заявил председатель комиссии Московской городской думы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

По его словам, недавно в городе состоялся первый онлайн-форум для самозанятых, для них также существуют специальные курсы.

«Стать самозанятым может абсолютно любой человек, который зарабатывает самостоятельно. Если вы сдаете жилье в аренду, печете торты на заказ, продаете украшения ручной работы или рисуете рекламные плакаты, вы можете официально оформить этот статус. Налоговые отчисления небольшие – всего 4%», - заявил парламентарий в беседе с АГН «Москва», отметив, что это меньше, чем НДФЛ, который платит наемный рабочий (13%).

По словам Головченко, зарегистрировавшиеся в качестве самозанятых граждане оказываются в правовом поле, они смогу взять ипотечный или иной кредит.

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Кроме того, депутат отметил, что самозанятые могут поменять свой статус и стать с перспективе индивидуальными предпринимателями. Это может потребоваться, например, при приеме на работу наемных работников или если доходы превысят максимально допустимые (для самозанятых это около 200 тыс. в месяц).

Программа онлайн-курсов для самозанятых поможет разобраться со всеми вопросами, с которыми сталкивается эта категория граждан.

В Москве сейчас зарегистрировано 479 тыс. самозанятых.

Президент РФ Владимир Путин потребовал от министра экономического развития Максима Решетникова быстрее проработать возможные меры поддержки самозанятых граждан.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МоскваСамозанятые Граждане
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