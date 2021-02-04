Путин потребовал проработать меры поддержки самозанятых

Президент России Владимир Путин потребовал от министра экономического развития Максима Решетникова быстрее проработать возможные меры поддержки самозанятых граждан, передает ТАСС.

«Люди должны понимать перспективу, что будет в ближайшее время, что им спишут, что не спишут, есть ли какие-то другие способы их поддержать и на что правительство готово пойти в этой связи», - указал президент.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготным кредитам до семи процентов годовых для малого бизнеса и самозанятых граждан, последних в России насчитывается порядка 1,5 миллиона человек.

