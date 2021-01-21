Ефимов: число самозанятых в Москве выросло в 2,5 раза
Число самозанятых в Москве в 2020 году выросло в 2,5 раза, достигнув 479 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, на данный момент в столице зарегистрированы 30% от общего числа самозанятых в России.
«Популярность режима самозанятых у москвичей растет. Ежемесячно этот статус регистрируют в среднем 24 тысяч человек. Среди них – люди, работавшие ранее неофициально, бывшие наемные сотрудники, которые в пандемию предпочли работать «на себя», а также предприниматели, решившие перейти на более комфортный для них налоговый режим», - сообщил Ефимов.
Заммэра уточнил, что в столичный бюджет в прошлом году поступило 1,17 млрд рублей налога на профессиональный доход, что в 2,4 раза больше, чем в 2019 году.
На фоне пандемии самозанятые получили поддержку от государства, в том числе правительство РФ снизило для этой категории граждан ставку по льготному кредиту до 7%.
Суммарный доход зарегистрированных в Москве самозанятых в 2020 году составил 120 млрд рублей. Самыми популярными видами деятельности у плательщиков налога на профессиональный доход оказались строительство, доставка, сдача квартир в аренду, маркетинг, реклама, такси, услуги курьера.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,7 млн+21 887 / сут.
Умерли
67 832+612 / сут.
Выздоровели
3,1 млн+26 902 / сут.
- Правительство Киргизии сложило полномочия
- Стало известно количество безработных в России
- В Госдуме назвали дистанционное обучение вредным для здоровья школьников
- Москалькова прокомментировала гарантии на права многодетных семей
- Пушков предложил сажать в тюрьму за треш-стримы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru