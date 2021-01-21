Ефимов: число самозанятых в Москве выросло в 2,5 раза

Число самозанятых в Москве в 2020 году выросло в 2,5 раза, достигнув 479 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на данный момент в столице зарегистрированы 30% от общего числа самозанятых в России.

«Популярность режима самозанятых у москвичей растет. Ежемесячно этот статус регистрируют в среднем 24 тысяч человек. Среди них – люди, работавшие ранее неофициально, бывшие наемные сотрудники, которые в пандемию предпочли работать «на себя», а также предприниматели, решившие перейти на более комфортный для них налоговый режим», - сообщил Ефимов.

Заммэра уточнил, что в столичный бюджет в прошлом году поступило 1,17 млрд рублей налога на профессиональный доход, что в 2,4 раза больше, чем в 2019 году.