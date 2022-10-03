Банк России разработал дополнительные процедуры установления курсов валют
Центробанк разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Банк России в целях более точного отражения ситуации на рынках разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных - банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов», — говорится в сообщении ЦБ.
Кроме того, Банк России подготовил проект указания о внесении соответствующих изменений в порядок расчета и опубликования курсов иностранных валют.
Ранее ЦБ обязал кредитные организации проводить идентификацию устройств, с которых клиенты совершают онлайн-операции, пишет РИА ФАН. Как отметили в регуляторе, это необходимо для дополнительной защиты от кибермошенников.
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