Банк России разработал дополнительные процедуры установления курсов валют

«Банк России в целях более точного отражения ситуации на рынках разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных - банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов», — говорится в сообщении ЦБ.

Кроме того, Банк России подготовил проект указания о внесении соответствующих изменений в порядок расчета и опубликования курсов иностранных валют.

Ранее ЦБ обязал кредитные организации проводить идентификацию устройств, с которых клиенты совершают онлайн-операции, пишет РИА ФАН. Как отметили в регуляторе, это необходимо для дополнительной защиты от кибермошенников.

