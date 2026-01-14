Депутат Кирьянов раскрыл масштабы теневого предпринимательства в РФ
Что касается теневой экономики с элементами общения с государством, то она составляет до 30% от общих оборотов, заявил НСН Артем Кирьянов.
В теневой экономике находится сегодня до 10% «черных» предпринимателей, кто вообще скрывает от государства любые финансовые действия. Об этом НСН рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
В России могут ужесточить наказание за незаконное предпринимательство, пишут «Известия». За ведение бизнеса без регистрации или лицензии предлагается оштрафовать на 1,5 млн рублей, если деятельность причинила крупный ущерб. Кирьянов раскрыл, какой процент предпринимателей работает «втемную».
«Незаконное предпринимательство – это другое название теневой экономики, и оно предполагает, что человек изначально не собирается каким-то образом сообщать государству о том, что он ведет деятельность, платить налоги, осуществлять трудовые отношения по закону. Эта история у нас прописана, в частности, и в Уголовном кодексе. И, конечно, увеличение штрафов – это правильно. Если мы берем в целом теневую экономику, то могу предположить, что именно в «черном» сегменте, который вообще скрывает от государства любые свои движения, находится до 10% предпринимательской активности. А что касается теневой экономики с элементами общения с государством, то здесь она захватывает и до 30% от общих оборотов», - раскрыл он.
При этом депутат добавил, что штрафы можно было бы увеличить еще больше.
«Знаете, можно и больше. Но мы достаточно взвешенно подходим к ситуации, потому что бывают моменты, когда удается исправить положение, и угроза штрафом или первая оплата штрафа действительно возымеют эффект. Сейчас возможность заниматься предпринимательством в легальном пространстве есть, начиная со статуса самозанятого», - подытожил он.
Ранее Кирьянов в разговоре с НСН заявил, что увеличением налога на добавленную стоимость (НДС) государство заставит бизнес делиться доходами с бюджетом и, как следствие, всеми россиянами.
