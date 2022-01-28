Депутат Госдумы рассказал, как решить проблему бедности в России

Для решения проблемы бедности в России необходимо изменить экономическую политику, считает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

«Понятно, что проблема не в бедности страны, это проблема устройства жизни в стране, устройства политики и экономики в стране», - сказал Федоров в беседе с «Радио 1».

Ранее сегодня в интервью ведущим СМИ зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал бедность ключевой проблемой России.

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«Каким образом изменить правила? Сделать то, что в свое время предложил президент России Владимир Путин на референдуме: организовать верховенство российской Конституции в российском правовом поле относительно международных органов», - добавил Федоров.

Российские власти сами создают проблемы народу в угоду крупных корпораций, прикрываясь красивыми словами о бедности, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:БедностьГосдума
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