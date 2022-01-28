Депутат Госдумы рассказал, как решить проблему бедности в России

«Каким образом изменить правила? Сделать то, что в свое время предложил президент России Владимир Путин на референдуме: организовать верховенство российской Конституции в российском правовом поле относительно международных органов», - добавил Федоров.

Российские власти сами создают проблемы народу в угоду крупных корпораций, прикрываясь красивыми словами о бедности, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов.

