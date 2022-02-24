Депутат ГД: У инвесторов нет понимания перспектив

Инвесторам и обычным гражданам нужно здраво оценивать сложившуюся ситуацию на финансовых рынках, заявил депутат Государственной думы РФ Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

«Не надо идти на поводу у тех, трендов, которые задают, которые искусственно поддерживаются. Надо разбираться, кому выгодна данная ситуация и данная политика. Конечно, сейчас политика ЦБ применяется со всей необходимой жесткости регулятора, это все правильная история, чтобы не было паники среди людей, мы сейчас не говорим о квалифицированных инвесторах, каждый их них чему-то учился», - отметил он.