Депутат ГД: У инвесторов нет понимания перспектив

Артем Кирьянов отметил, что предсказать, как поведет себя финансовый рынок дальше, сейчас сложно. 

Инвесторам и обычным гражданам нужно здраво оценивать сложившуюся ситуацию на финансовых рынках, заявил депутат Государственной думы РФ Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

«Не надо идти на поводу у тех, трендов, которые задают, которые искусственно поддерживаются. Надо разбираться, кому выгодна данная ситуация и данная политика. Конечно, сейчас политика ЦБ применяется со всей необходимой жесткости регулятора, это все правильная история, чтобы не было паники среди людей, мы сейчас не говорим о квалифицированных инвесторах, каждый их них чему-то учился», - отметил он.

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Из-за введения специальной военной операции России в связи с ситуацией в Донбассе курс доллара в ближайшее время будет составлять минимум 100 рублей, такие значения могут закрепиться надолго, заявил финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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