Новости за ночь: Депутат ФРГ предрёк стране «темноту» при отказе от «Северного потока – 2»
Депутат берлинского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн заявил в беседе с «Вечерней Москвой», что газопровод «Северный поток - 2» необходим для Германии.
Политик предположил, что замена российского газа поставками из США может спровоцировать резкий рост цен на энергоснабжение, а это ударит по немецким гражданам. Он подчеркнул, что их доходы уже успели снизиться из-за ограничений против распространения коронавируса.
Линдеманн заявил, что единственная возможность обеспечить энергоснабжение в долгосрочной перспективе – постройка «Северного потока – 2». В противном случае, «немцы будут в темноте», добавил депутат.
Парламентарий также заметил, что электричество в Германии уже вдвое дороже, чем в других странах Евросоюза.
Ранее министр иностранных дел ФРГ в своем заявлении выразил уверенность в том, что газопровод «Северный поток - 2» будет достроен.
СМИ сообщали, что 14 октября суда, участвующие в постройке газопровода, начали испытания для возобновления строительства.
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