Депутат Бессараб заявила о снижении цен на «борщевой набор» к осени

«Сегодня можно ожидать снижения цен ближе к осени на так называемые "борщевые наборы". Мы понимаем, что когда появляется новый урожай, цены падают в отношении этого урожая. Почему именно грунтовые овощи растут в цене, мы прекрасно понимаем: к сожалению, такая погода. Достаточно длительный период посадки огородов, это тоже сыграло свою роль… Поэтому капуста в цене растет, а молоко падает», - сказала Бессараб.

По данным Центробанка, в мае 2023 года в Москве годовая инфляция немного выросла. Она составила 2,6% после 2,3% в апреле. При этом продовольственная инфляция упала. Так, в столице подешевели помидоры и огурцы. Это связано с введением в эксплуатацию новых тепличных комплексов. В результате выросло производство овощей закрытого грунта, сообщает «Радиоточка НСН».

