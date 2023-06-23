Депутат Бессараб заявила о снижении цен на «борщевой набор» к осени

Когда появляется новый урожай, цены в отношении него начинают падать, отметила в эфире НСН Светлана Бессараб. 

Цены на «борщевой набор» (картофель, капуста, лук, свекла, морковь) будут снижаться ближе к осени, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от «Единой России» Светлана Бессараб в пресс-центре НСН.

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«Сегодня можно ожидать снижения цен ближе к осени на так называемые "борщевые наборы". Мы понимаем, что когда появляется новый урожай, цены падают в отношении этого урожая. Почему именно грунтовые овощи растут в цене, мы прекрасно понимаем: к сожалению, такая погода. Достаточно длительный период посадки огородов, это тоже сыграло свою роль… Поэтому капуста в цене растет, а молоко падает», - сказала Бессараб.

По данным Центробанка, в мае 2023 года в Москве годовая инфляция немного выросла. Она составила 2,6% после 2,3% в апреле. При этом продовольственная инфляция упала. Так, в столице подешевели помидоры и огурцы. Это связано с введением в эксплуатацию новых тепличных комплексов. В результате выросло производство овощей закрытого грунта, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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