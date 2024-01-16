Депутат Диденко предложил запретить ввоз в Россию пива из «недружественных» стран
16 января 202409:10
В Госдуме предложили запретить импорт в Россию пивной продукции из «недружественных» стран, пишут «Известия».
Депутат Алексей Диденко считает, что импортные пивные напитки необходимо внести в перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, ввоз которых из «недружественных» стран запрещен. В 2023 году лидерами по экспорту пива в Россию стали Германия, Латвия и Литва, занимающие антироссийскую позицию.
Ранее алкогольное мороженое в России приравняли к спиртным напиткам, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru