Депутат Диденко предложил запретить ввоз в Россию пива из «недружественных» стран

В Госдуме предложили запретить импорт в Россию пивной продукции из «недружественных» стран, пишут «Известия».

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Депутат Алексей Диденко считает, что импортные пивные напитки необходимо внести в перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, ввоз которых из «недружественных» стран запрещен. В 2023 году лидерами по экспорту пива в Россию стали Германия, Латвия и Литва, занимающие антироссийскую позицию.

Ранее алкогольное мороженое в России приравняли к спиртным напиткам, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ГосдумаДепутатЗапретИмпортПиво

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