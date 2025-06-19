«На реальность плевать»: Делягин ответил Силуанову на «похолодание» в экономике
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил НСН, что официальная инфляция занижается, а страна близка к рецессии.
Чтобы России избежать рецессии, нужно сажать за преступления в хозяйственной сфере, заявил НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Министр финансов России Антон Силуанов на полях ПМЭФ назвал «похолоданием» состояние российской экономики, отметив, что «после холода всегда приходит лето». А министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что по ряду индикаторов и ощущениям бизнеса экономика оказалась на грани перехода в рецессию. Делягин объяснил, с чем связаны такие оценки.
«Каждый из них имеет свои интересы и их реализует, на реальность им всем плевать, судя по заявлениям. Один говорит про стакан, другой говорит про валенок, им все равно, что они видят перед собой. Что касается рецессии, мы от небольшого экономического роста перешли к небольшому спаду. Но у нас очень сильно занижается рост цен, официальная инфляция сильно занижается. Чтобы рецессии избежать, нужно сажать за преступления в хозяйственной сфере, в том числе, тех, кто мнит себя государственными деятелями. Потому что просто ограничивать финансовые спекуляции и вводить разумный протекционизм уже поздно», - рассказал он.
Экономика РФ сейчас проходит период выхода из перегрева, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Петербургского международного экономического форума, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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