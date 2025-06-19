Чтобы России избежать рецессии, нужно сажать за преступления в хозяйственной сфере, заявил НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Министр финансов России Антон Силуанов на полях ПМЭФ назвал «похолоданием» состояние российской экономики, отметив, что «после холода всегда приходит лето». А министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что по ряду индикаторов и ощущениям бизнеса экономика оказалась на грани перехода в рецессию. Делягин объяснил, с чем связаны такие оценки.