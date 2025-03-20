«Без зарплат в конвертах»: Депутат Бессараб назвала условия для повышения пенсий
Пенсии в России составляют почти 30% от зарплат, их увеличение будет зависеть от развития экономики и от того, как страна справится с демографическим кризисом.
Пенсии в России смогут достичь уровня 40% от зарплат при устойчивом развитии экономики, улучшении демографии и должном контроле за рынком труда, рассказала НСН член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Председатель партии «Справедливая Россия - За правду» (СРЗП) Сергей Миронов ранее сообщил о разработке пакета законопроектов о реформе пенсионного законодательства. В него в том числе входят меры по увеличению размера пенсии до 40% «от своей конкретной зарплаты», передает ТАСС. По мнению политика, должен быть дополнительный механизм индексации пенсий в том случае, если рост зарплат в отрасли, где трудился пенсионер, обгоняет рост цен.
«Если просто увеличивать зарплаты и не развивать экономику, то эти деньги придется печатать. Как в 90-е это проведет к скачкообразному росту инфляции. Поэтому прежде всего нужно развивать экономику. Чтобы пенсия составляла 40% от зарплаты, нужно больше лиц, застрахованных в системе обязательного пенсионного страхования, из которого идут выплаты нынешним пенсионерам. Для роста пенсий требуется улучшение демографии, а также контроль за рынком труда, чтобы люди не получали зарплату в конвертах. Все зависит от работающих, уровня зарплат, от наполняемости бюджета, от количества рабочих мест, должна работать экономика», - сказала Бессараб.
Страховая пенсия по старости сегодня в России составляет в среднем 25 тысяч рублей при средней зарплате 90 тысяч рублей. Это значит, что пенсия равна 27,7% от зарплаты. По мнению Бессараб, рост пенсий идет «хорошими темпами». Она отметила, что при увеличении средних доходов, будет расти и пенсия.
«Как построена пенсионная страховая система? Сегодня мы с вами, работающие, платим тем пенсионерам, кто уже является нетрудоспособным. Из этой структуры исключены работающие пенсионеры: они выплачивают 22% в Фонд пенсионного и социального страхования и тут же получают из этого фонда пенсию, которая гораздо больше, чем 22% от их зарплаты. Поэтому вот именно работающие, трудоспособные сегодня обеспечивают всех пенсионеров. Нас 75 миллионов, пенсионеров 42,8 миллиона. 1,7 единицы работающих приходятся на каждого пенсионера. 22% от 100% зарплаты уходят в фонд. Если брать две единицы – будет 44%. В этом случае можно будет платить такую пенсию - примерно 40% от утраченного заработка. На данный момент пенсия ежегодно увеличивается на процент не ниже инфляции. Больше можно будет повысить при лучших экономических условиях. Начнем больше зарабатывать в бюджет, пенсионеры начнут больше получать», - добавила Бессараб.
В Союзе пенсионеров ранее назвали справедливой пенсию в 62,5 тысячи рублей для Москвы.
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