«Без зарплат в конвертах»: Депутат Бессараб назвала условия для повышения пенсий

Пенсии в России смогут достичь уровня 40% от зарплат при устойчивом развитии экономики, улучшении демографии и должном контроле за рынком труда, рассказала НСН член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Председатель партии «Справедливая Россия - За правду» (СРЗП) Сергей Миронов ранее сообщил о разработке пакета законопроектов о реформе пенсионного законодательства. В него в том числе входят меры по увеличению размера пенсии до 40% «от своей конкретной зарплаты», передает ТАСС. По мнению политика, должен быть дополнительный механизм индексации пенсий в том случае, если рост зарплат в отрасли, где трудился пенсионер, обгоняет рост цен.

«Если просто увеличивать зарплаты и не развивать экономику, то эти деньги придется печатать. Как в 90-е это проведет к скачкообразному росту инфляции. Поэтому прежде всего нужно развивать экономику. Чтобы пенсия составляла 40% от зарплаты, нужно больше лиц, застрахованных в системе обязательного пенсионного страхования, из которого идут выплаты нынешним пенсионерам. Для роста пенсий требуется улучшение демографии, а также контроль за рынком труда, чтобы люди не получали зарплату в конвертах. Все зависит от работающих, уровня зарплат, от наполняемости бюджета, от количества рабочих мест, должна работать экономика», - сказала Бессараб.