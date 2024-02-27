«Олигархи не позволят!»: Депутат Арефьев не поверил в увеличение НДФЛ до 25%
Пока у власти находятся олигархи, рост подоходного налога для богатых граждан ждать не стоит, сказал НСН Николай Арефьев.
Олигархи не готовы добровольно помогать государству, рассматривают российский бюджет как дойную корову, поэтому не получит поддержку и законопроект, предусматривающий увеличение подоходного налога. Об этом НСН заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
Ранее глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложили увеличить до 25% налоги на доходы физических лиц. Предлагается установить следующие ставки: годовой доход до 5 млн рублей в год — 13%; свыше 5 до 24 млн рублей в год — 15%; свыше 24 до 200 млн рублей в год — 18%; свыше 200 до 500 млн рублей в год — 20%; свыше 500 млн рублей в год — 25%. Об этом сообщило издание «Известия». Арефьев поддержал инициативу парламентариев, но выразил уверенность, что она не найдет отклика.
«Коммунисты тоже вносили такой законопроект, правда, он не рассматривается уже третий год. И у этого будет такая же участь, потому что у нас умеют обдирать народ, а не тех, кто зарабатывает огромные деньги на природных ресурсах. Прогрессивный подоходный налог есть в 43 странах мира, в частности, в США (28%), в России его нет из-за олигархов у власти, которые не будут принимать против себя такие законы. За прошлый год олигархи получили в 2,5 раза больше ($17 млрд) от государственных природных ресурсов, чем само государство», — сказал Арефьев.
Собеседник НСН отметил, что богатые граждане сами не хотят помочь государству.
«Мишустин лично признался, что государство не сможет собрать такой налог. На деле его просто не хотят собирать. В 2021 году тот же самый Мишустин на 2% увеличил подоходный налог людям, которые получают больше 5 млн рублей. В первый год планировали собрать 76 млрд, а получили 87 млрд рублей. На следующий год получили 140 млрд рублей, в 2024 году ожидали получить где-то 150 млрд рублей. Эти деньги планировали потратить на лечение орфанных заболеваний детей, но тратятся только 12 млрд рублей, а реклама по телевидению (минута стоит миллион рублей) крутится, деньги собираются. В тех же США миллиардеры сами решили скинуться и помочь государству в ковидном 2020 году. А у нас государство рассматривают как дойную корову», — подытожил он.
Ранее депутаты парламента Белоруссии приняли во втором окончательном чтении закон о повышении подоходного налога для состоятельных граждан. Согласно нормативному акту, размер подоходного налога для граждан республики, кто зарабатывает в месяц свыше 200 тысяч белорусских рублей, с 13% повышается до 25%.
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