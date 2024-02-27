«Олигархи не позволят!»: Депутат Арефьев не поверил в увеличение НДФЛ до 25%

Ранее глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложили увеличить до 25% налоги на доходы физических лиц. Предлагается установить следующие ставки: годовой доход до 5 млн рублей в год — 13%; свыше 5 до 24 млн рублей в год — 15%; свыше 24 до 200 млн рублей в год — 18%; свыше 200 до 500 млн рублей в год — 20%; свыше 500 млн рублей в год — 25%. Об этом сообщило издание «Известия». Арефьев поддержал инициативу парламентариев, но выразил уверенность, что она не найдет отклика.

«Коммунисты тоже вносили такой законопроект, правда, он не рассматривается уже третий год. И у этого будет такая же участь, потому что у нас умеют обдирать народ, а не тех, кто зарабатывает огромные деньги на природных ресурсах. Прогрессивный подоходный налог есть в 43 странах мира, в частности, в США (28%), в России его нет из-за олигархов у власти, которые не будут принимать против себя такие законы. За прошлый год олигархи получили в 2,5 раза больше ($17 млрд) от государственных природных ресурсов, чем само государство», — сказал Арефьев.

Собеседник НСН отметил, что богатые граждане сами не хотят помочь государству.

«Мишустин лично признался, что государство не сможет собрать такой налог. На деле его просто не хотят собирать. В 2021 году тот же самый Мишустин на 2% увеличил подоходный налог людям, которые получают больше 5 млн рублей. В первый год планировали собрать 76 млрд, а получили 87 млрд рублей. На следующий год получили 140 млрд рублей, в 2024 году ожидали получить где-то 150 млрд рублей. Эти деньги планировали потратить на лечение орфанных заболеваний детей, но тратятся только 12 млрд рублей, а реклама по телевидению (минута стоит миллион рублей) крутится, деньги собираются. В тех же США миллиардеры сами решили скинуться и помочь государству в ковидном 2020 году. А у нас государство рассматривают как дойную корову», — подытожил он.

Ранее депутаты парламента Белоруссии приняли во втором окончательном чтении закон о повышении подоходного налога для состоятельных граждан. Согласно нормативному акту, размер подоходного налога для граждан республики, кто зарабатывает в месяц свыше 200 тысяч белорусских рублей, с 13% повышается до 25%.

