В Белоруссии повысили подоходный налог для богатых

Согласно нормативному акту, размер подоходного налога для граждан республики, кто зарабатывает в месяц свыше 200 тысяч белорусских рублей с 13% повышается до 25%.

Авторы законопроекта считают, что изменение законодательства коснется примерно 8-9 тысяч белоруссов.

В рамках реформы был увеличен и налог на прибыль с 20% до 25% для тех, чья выручка с учетом затрат превысит 25 миллионов белорусских рублей.

Ранее стало известно, что Белоруссия и Россия заключат договоренности в сфере налогообложения и перевозок, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

