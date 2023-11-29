В Белоруссии повысили подоходный налог для богатых
Депутаты парламента Белоруссии приняли во втором окончательном чтении закон о повышении подоходного налога для состоятельных граждан, сообщает пресс-служба палаты представителей Национального собрания Белоруссии.
Согласно нормативному акту, размер подоходного налога для граждан республики, кто зарабатывает в месяц свыше 200 тысяч белорусских рублей с 13% повышается до 25%.
Авторы законопроекта считают, что изменение законодательства коснется примерно 8-9 тысяч белоруссов.
В рамках реформы был увеличен и налог на прибыль с 20% до 25% для тех, чья выручка с учетом затрат превысит 25 миллионов белорусских рублей.
Ранее стало известно, что Белоруссия и Россия заключат договоренности в сфере налогообложения и перевозок, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru