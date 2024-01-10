Депутат Аксаков: Цифровой рубль в 2024 году протестируют в виде соцвыплат и субсидий

При этом клиенты, которые имеют высокий (красный) уровень риска нарушения антиотмывочных норм, не смогут воспользоваться цифровым рублем. Речь идет о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, сообщил ранее замглавы Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Герман Негляд.

На данный момент Росфинмониторинг совместно с ЦБ ведет работу по корректировке базового антиотмывочного закона, где полноценно будет регулироваться снижение рисков при расчетах с помощью цифрового рубля. ЦБ как эмитент будет выполнять требования по анализу подозрительных операций с цифровыми рублями, уточнил Негляд, передает «Радиоточка НСН».

