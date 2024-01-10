Депутат Аксаков: Цифровой рубль в 2024 году протестируют в виде соцвыплат и субсидий
Цифровой рубль в 2024 году протестируют в виде соцвыплат и субсидий, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает «Российская газета».
В настоящее время идет первый этап тестирования цифровой валюты в 11 городах России.
При этом клиенты, которые имеют высокий (красный) уровень риска нарушения антиотмывочных норм, не смогут воспользоваться цифровым рублем. Речь идет о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, сообщил ранее замглавы Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Герман Негляд.
На данный момент Росфинмониторинг совместно с ЦБ ведет работу по корректировке базового антиотмывочного закона, где полноценно будет регулироваться снижение рисков при расчетах с помощью цифрового рубля. ЦБ как эмитент будет выполнять требования по анализу подозрительных операций с цифровыми рублями, уточнил Негляд, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вагоны без сидений появились в метро Сеула
- Депутат Аксаков: Цифровой рубль в 2024 году протестируют в виде соцвыплат и субсидий
- Эрдоган заявил, что конфликт на Украине привел к гонке вооружений
- В Карачаево-Черкесии после остановки канатной дороги спасли 32 человека
- Совбез Белоруссии: На Украине готовят диверсии против республики
- Баста установил рекорд «Яндекс Музыки» за счет трека из «Слова пацана»
- В Химках после аварии без тепла остались десятки домов на 19 улицах
- Украина внесла в список «спонсоров войны» американскую сеть Subway
- Московский секонд-хенд засудили за продажу джинсов Levi's
- Средний чек за тур в Египет на новогодних каникулах составил 220,5 тысячи рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru