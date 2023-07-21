Набиуллина: Никого не будут загонять в цифровой рубль насильно

По ее словам, Центробанк рассчитывает на то, что использование цифрового рубля будет удобнее и дешевле как для людей, так и для бизнеса. Набиуллина подчеркнула, что это абсолютно новая возможность.

Ранее, 11 июля, президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в интервью НСН заявил, что цифровой рубль не вызовет интереса у россиян. По его словам, внедрять цифровой рубль нужно в бюджетном процессе, но пока непонятно, подходит ли он для этого, сообщает «Радиоточка НСН».

