Набиуллина: Никого не будут загонять в цифровой рубль насильно
Никого не будут загонять в цифровой рубль насильно, это добровольная, дополнительная возможность для граждан. Такое заявление сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина, слова которой приводит РИА Новости.
По ее словам, Центробанк рассчитывает на то, что использование цифрового рубля будет удобнее и дешевле как для людей, так и для бизнеса. Набиуллина подчеркнула, что это абсолютно новая возможность.
Ранее, 11 июля, президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в интервью НСН заявил, что цифровой рубль не вызовет интереса у россиян. По его словам, внедрять цифровой рубль нужно в бюджетном процессе, но пока непонятно, подходит ли он для этого, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru