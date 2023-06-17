Депутат Аксаков: США сами приближают закат эры доллара

Как напомнил Аксаков, недавно в Минфине США признали сокращение интереса к доллару и связали это в том числе с политическим фактором.

«То есть Америка своими политическими, недружественными действиями сама подрывает свое господство, подрывает доверие к доллару», — заявил депутат.

Аксаков добавил, что сокращение доли доллара в международных расчетах нанесет удар по экономике и финансовой системе Соединенных Штатов. В этом случае Вашингтон может прекратить платить по долгам, и занятые США триллионы долларов превратятся в «фантики».

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что доллар подорвал доверие к себе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

