Депутат Аксаков: США сами приближают закат эры доллара
США своими действиями подрывают доверие к доллару и делают все для заката эры этой валюты, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом парламентарий заявил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.
Как напомнил Аксаков, недавно в Минфине США признали сокращение интереса к доллару и связали это в том числе с политическим фактором.
«То есть Америка своими политическими, недружественными действиями сама подрывает свое господство, подрывает доверие к доллару», — заявил депутат.
Аксаков добавил, что сокращение доли доллара в международных расчетах нанесет удар по экономике и финансовой системе Соединенных Штатов. В этом случае Вашингтон может прекратить платить по долгам, и занятые США триллионы долларов превратятся в «фантики».
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что доллар подорвал доверие к себе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru