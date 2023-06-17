Госдолг США впервые превысил $32 трлн

Объем государственного долга США превысил отметку в $32 трлн впервые в истории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные американского Минфина.

Белый дом: сделка о потолке госдолга не повлияет на помощь Украине

«Суммарный непогашенный государственный долг - 32 триллиона 39 миллиардов 244 миллиона долларов», — говорится в таблице казначейства.

Ранее госдолг Соединенных Штатов оценивался в $31,95 трлн.

В начале июня президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка государственного долга для избежания дефолта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Белом доме отмечали, что решение не отразится на финансовой помощи Украине.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдолгМинфинСША

Горячие новости

Все новости

партнеры